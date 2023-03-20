В Steam появятся заметки об играх и новая система уведомлений
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Cоздатель сервиса SteamDB Павел Дюндик поделился предстоящими изменениями в Steam. По словам датамайнера, сейчас Valve работает над системой заметок. С её помощью пользователи магазина смогут оставлять собственные записи о тех или иных играх в библиотеке.
Кроме того, разработчики планируют добавить полноценную систему уведомлений о скидках, акциях и других важных событиях сообщества в сам клиент Steam. Аналогичная функция уже реализована в мобильном приложении — судя по всему, ПК-функционал здесь точно таким же.
Дюндик отметил, что систему уведомлений добавят одновременно с полноценной заменой устаревших элементов интерфейса магазина. Речь идёт о дизайне внутреннего браузера, внешней оболочки, настроек и других деталей Steam.
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