Режиссёр «Джона Уика» призвал Голливуд отказаться от настоящего оружия на съёмках фильмов

Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски прокомментировал трагичные события на съёмках фильма «Ржавчина», где актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и серьёзно ранил постановщика Джоэла Соуса.

Как считает Стахелски, Голливуду пора отказаться от настоящего оружия на съёмках фильмов. Однако, как он отмечает, это дорого обойдётся киностудиям, ведь у них заключены долгосрочные контракты с производителями оружия. Кроме того, нарисовать пистолеты и автоматы с помощью компьютерной графики будет куда дороже, чем арендовать настоящие образцы.

Мы научились создавать города, космические корабли, Годзиллу и многие другие вещи. У нас есть технология, чтобы сделать то же самое с огнестрельным оружием. Но последние 100 лет Голливуд использует настоящее огнестрельное оружие. Но для оружейных предприятий переход сделал бы весь их запас настоящего огнестрела попросту бесполезным.

Всё сводится к тому, что переход будет стоить некоторым людям больших денег. Никто не хочет этого говорить вслух, но это и есть настоящая причина. Вам не нужно огнестрельное оружие. Альтернатива просто будет стоить дороже.

Стахелски отметил, что съёмочная команда «Джона Уика» использует исключительно ненастоящее оружие, а все эффекты затем накладывают на стадии постпроизводства. Он порекомендовал голливудским продюсерам поступать так же, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры.