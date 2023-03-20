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Режиссёр «Джона Уика» призвал Голливуд отказаться от настоящего оружия на съёмках фильмов

Режиссёр «Джона Уика» призвал Голливуд отказаться от настоящего оружия на съёмках фильмов
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Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски прокомментировал трагичные события на съёмках фильма «Ржавчина», где актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и серьёзно ранил постановщика Джоэла Соуса.

Как считает Стахелски, Голливуду пора отказаться от настоящего оружия на съёмках фильмов. Однако, как он отмечает, это дорого обойдётся киностудиям, ведь у них заключены долгосрочные контракты с производителями оружия. Кроме того, нарисовать пистолеты и автоматы с помощью компьютерной графики будет куда дороже, чем арендовать настоящие образцы.

Мы научились создавать города, космические корабли, Годзиллу и многие другие вещи. У нас есть технология, чтобы сделать то же самое с огнестрельным оружием. Но последние 100 лет Голливуд использует настоящее огнестрельное оружие. Но для оружейных предприятий переход сделал бы весь их запас настоящего огнестрела попросту бесполезным.
Всё сводится к тому, что переход будет стоить некоторым людям больших денег. Никто не хочет этого говорить вслух, но это и есть настоящая причина. Вам не нужно огнестрельное оружие. Альтернатива просто будет стоить дороже.

Стахелски отметил, что съёмочная команда «Джона Уика» использует исключительно ненастоящее оружие, а все эффекты затем накладывают на стадии постпроизводства. Он порекомендовал голливудским продюсерам поступать так же, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры.

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