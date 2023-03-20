Продолжение мультфильма «Три богатыря» выпустят в виде мультсериала

По информации ТАСС, анимационная компания «Мельница» снимет продолжение франшизы «Три богатыря» в виде мультсериала. Пока что запланировано выпустить шесть серий по 20 минут.

Как отметил режиссёр первой и девятой частей франшизы Константин Бронзит, сценарии у мультсериала получились неплохие.

Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею — если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждёт продолжения, полнометражные фильмы также будут. Более того, у студии сейчас идёт работа над сериалом про богатырей, по 20 минут серии. Кстати, неплохие сценарии, я читал.

Даты выхода у мультсериала нет. Неизвестно и то, на какой платформе состоится релиз проекта. Новая часть, «Три богатыря и Пуп Земли», выйдет в конце этого года.

Всего во франшизе вышло 11 проектов. Судя по всему, «Мельница» и дальше планирует её развивать.