Продолжение мультфильма «Три богатыря» выпустят в виде мультсериала
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По информации ТАСС, анимационная компания «Мельница» снимет продолжение франшизы «Три богатыря» в виде мультсериала. Пока что запланировано выпустить шесть серий по 20 минут.
Как отметил режиссёр первой и девятой частей франшизы Константин Бронзит, сценарии у мультсериала получились неплохие.
Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею — если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждёт продолжения, полнометражные фильмы также будут. Более того, у студии сейчас идёт работа над сериалом про богатырей, по 20 минут серии. Кстати, неплохие сценарии, я читал.
Даты выхода у мультсериала нет. Неизвестно и то, на какой платформе состоится релиз проекта. Новая часть, «Три богатыря и Пуп Земли», выйдет в конце этого года.
Всего во франшизе вышло 11 проектов. Судя по всему, «Мельница» и дальше планирует её развивать.
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