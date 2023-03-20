Команда «Теда Лассо» обсудит важность психического здоровья с президентом США Джо Байденом

Apple объявила о том, что уже этой ночью съёмочная команда сериала «Тед Лассо» проведёт встречу с президентом США Джо Байденом. Соответствующий анонс сделал и сам американский глава, опубликовав знакомую надпись Believe прямо у входа в Овальный кабинет.

Фото: twitter

Публичная встреча будет посвящена обсуждению психического здоровья для улучшения общественного благополучия. Команда «Теда Лассо» в том числе поделится новыми деталями из жизни главного героя, который продолжает пользоваться услугами психотерапевта, дабы облегчить душевные травмы и улучшить психологическое состояние всего состава ФК «Ричмонд».

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта на Apple TV+. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.