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Команда «Теда Лассо» обсудит важность психического здоровья с президентом США Джо Байденом

Команда «Теда Лассо» обсудит важность психического здоровья с президентом США Джо Байденом
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Apple объявила о том, что уже этой ночью съёмочная команда сериала «Тед Лассо» проведёт встречу с президентом США Джо Байденом. Соответствующий анонс сделал и сам американский глава, опубликовав знакомую надпись Believe прямо у входа в Овальный кабинет.

Фото: twitter

Публичная встреча будет посвящена обсуждению психического здоровья для улучшения общественного благополучия. Команда «Теда Лассо» в том числе поделится новыми деталями из жизни главного героя, который продолжает пользоваться услугами психотерапевта, дабы облегчить душевные травмы и улучшить психологическое состояние всего состава ФК «Ричмонд».

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта на Apple TV+. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.

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