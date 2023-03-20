Блогер потратил 1,7 млн рублей на все игры для Wii U и Nintendo 3DS

В начале 2022 года Nintendo объявила о закрытии магазина для консолей Wii U и 3DS из-за низкого спроса. Официальное отключение магазина состоится до конца марта этого года.

Последние 328 дней блогер The Completionist скупал абсолютно все игры для вышеупомянутых консолей. Всего он приобрёл 866 игр для Wii U и 1547 игр для 3DS — общие затраты составили $ 22,7 тыс. (около 1,7 млн рублей).

Видео доступно на YouTube-канале The Completionist. Права на видео принадлежат The Completionist

Как отметил The Completionist, делал он это ради сохранения доступности игр. В ближайшее время блогер планирует передать все проекты фонду Video Game History Foundation, который занимается сохранением наследия видеоигр. Проблема в том, что фонд принимает только физические копии проектов, поэтому не совсем понятно, как именно он планирует сохранить цифровые копии игр. Об этом он наверняка расскажет позднее.