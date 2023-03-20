«Чебурашка» поставил абсолютный рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Okko

16 марта состоялась цифровая премьера фильма «Чебурашка» в онлайн-кинотеатре Okko. Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», за первые четыре дня ленту посмотрели более миллиона зрителей — это абсолютный рекорд сервиса.

Фото: Okko

Российский семейный фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года. Лента Дмитрия Дьяченко поставила сразу несколько рекордов, собрав в прокате более 6,5 млрд рублей на фоне практически полного отсутствия конкурентов. В кинотеатрах картину посмотрели более 22 млн человек.

Спустя несколько дней после релиза продюсер фильма Алексей Троцюк сообщил, что у команды есть планы на развитие франшизы о Чебурашке. Речь идёт как о выходе продолжений картины, так и о спин-оффах и других произведениях по мотивам.