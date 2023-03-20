Авторы Elden Ring раскрыли сильнейших боссов в игре и поделились другой статистикой

Bandai Namco опубликовала подробную статистику Elden Ring в честь годовщины игры. Так, игроки участвовали почти в 6 млрд схваток с боссами. Самым сложным, конечно же, оказалась Маления, клинок Микеллы — на её убийство игроки в общем потратили 329 млн попыток. На втором месте идёт Маргит, Ужасное Знамение — 281 млн, замыкает тройку Страж Древа из самого начала игры — 277 млн.

5 самых сложных боссов в Elden Ring Фото: Bandai Namco

Также авторы рассказали о 9 млрд смертях игроков. Чаще всего протагонисты погибали от рук врагов, на втором месте различные эффекты вроде отравления или проклятия, на третьем — падения с высоты. И только в 2% случаев игроки погибали от встречи с другими пользователями.

Основные причины смертей игроков в Elden RIng Фото: Bandai Namco

С остальной статистикой Elden Ring можно ознакомиться на официальном сайте игры.

Сейчас разработчики из FromSoftware работают над масштабным дополнением для ролевого экшена под названием Shadow of the Erdtree. Как сообщают инсайдеры, его выход состоится после релиза Armored Core 6.