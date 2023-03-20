Во втором сезоне сериала «Властелин колец» сыграют ещё три звёздных актёра

Amazon объявила о пополнении актёрского состава сериала «Властелин колец: Кольца власти». В этот раз к касту присоединились сразу три человека:
- Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»);
Киран Хайндс в «Игре престолов»
Фото: HBO
- Рори Киннер («Не время умирать», «Род мужской»);
Рори Киннер в «Не время умирать»
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
- Таня Муди («Шерлок»).
Таня Муди в «Шерлоке»
Фото: BBC
Кого именно сыграют знаменитые артисты, неизвестно. Помимо них, в продолжении также вернутся все 23 члена съёмочной команды оригинала. Съёмки второго сезона идут прямо сейчас в Великобритании и продлятся ещё как минимум несколько месяцев. За режиссуру в основном отвечают женщины, которые ранее приложили руку к шоу «Песочный человек», «Колесо времени» и к дебютному сезону «Колец власти».
Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.
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