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Во втором сезоне сериала «Властелин колец» сыграют ещё три звёздных актёра

Во втором сезоне сериала «Властелин колец» сыграют ещё три звёздных актёра
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Amazon объявила о пополнении актёрского состава сериала «Властелин колец: Кольца власти». В этот раз к касту присоединились сразу три человека:

  • Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»);
Киран Хайндс в «Игре престолов»

Киран Хайндс в «Игре престолов»

Фото: HBO

  • Рори Киннер («Не время умирать», «Род мужской»);
Рори Киннер в «Не время умирать»

Рори Киннер в «Не время умирать»

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

  • Таня Муди («Шерлок»).
Таня Муди в «Шерлоке»

Таня Муди в «Шерлоке»

Фото: BBC

Кого именно сыграют знаменитые артисты, неизвестно. Помимо них, в продолжении также вернутся все 23 члена съёмочной команды оригинала. Съёмки второго сезона идут прямо сейчас в Великобритании и продлятся ещё как минимум несколько месяцев. За режиссуру в основном отвечают женщины, которые ранее приложили руку к шоу «Песочный человек», «Колесо времени» и к дебютному сезону «Колец власти».

Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

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