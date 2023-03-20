Звезда «Русалочки» рассказала об отличиях ремейка и мультфильма

Звезда новой «Русалочки» Холли Бэйли дала большое интервью изданию Edition. В нём юная актриса поделилась своими эмоциями от съёмок и рассказала об отличиях будущего фильма от мультфильма 1989 года.

По словам Бэйли, в новой «Русалочке» будет куда больше нюансов, чем в оригинальной картине. Если в мультфильме русалка Ариэль хотела покинуть океан из-за влюблённости в человека, то в ремейке у неё будут несколько другие причины сменить обстановку.

В ремейке мы изменили представление о том, что Ариэль просто хочет покинуть океан ради мужчины. Причины куда масштабнее и их куда больше. Всё дело в ней самой: в её желаниях, свободе, её жизни и том, чего хочет она сама.

Бэйли также прокомментировала критику от фанатов оригинального мультфильма. Актрису шокировала столь негативная реакция в интернете, однако она прислушивается к более позитивным отзывам детей и темнокожих зрителей.

Премьера ремейка «Русалочки» состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.