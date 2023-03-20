В сюжетном трейлере Star Wars Jedi: Survivor показали массу нового геймплея
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EA показала третий большой трейлер Star Wars Jedi: Survivor — вслед за кинематографическим и геймплейным представили сюжетный ролик.
Тёмные времена приближаются по мере того, как Кэл Кастис ищет спокойное место подальше от лап Империи. Следите за отчаянной борьбой Кэла и его команды, когда вся галактика летит во мрак.
Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA и LucasFilm.
Новые скриншоты Star Wars Jedi: Survivor
Фото: EA
Фото: EA
Фото: EA
Фото: EA
Фото: EA
Фото: EA
Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. События сиквела развернутся через пять лет после финала первой игры. Сюжетную основу разработчики скрывают, лишь намекая на неё в первом трейлере. Судя по всему, главный герой с командой будут искать кого-то — но зачем и кого, большой вопрос.
Игра выходит 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
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