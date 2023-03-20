В сюжетном трейлере Star Wars Jedi: Survivor показали массу нового геймплея

EA показала третий большой трейлер Star Wars Jedi: Survivor — вслед за кинематографическим и геймплейным представили сюжетный ролик.

Тёмные времена приближаются по мере того, как Кэл Кастис ищет спокойное место подальше от лап Империи. Следите за отчаянной борьбой Кэла и его команды, когда вся галактика летит во мрак.

Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA и LucasFilm.

Новые скриншоты Star Wars Jedi: Survivor

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. События сиквела развернутся через пять лет после финала первой игры. Сюжетную основу разработчики скрывают, лишь намекая на неё в первом трейлере. Судя по всему, главный герой с командой будут искать кого-то — но зачем и кого, большой вопрос.

Игра выходит 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.