Лэнс Реддик посмертно озвучит Хэллбоя в игре Hellboy Web of Wyrd

Разработчики из студии Upstream Arcade выразили свои соболезнования после смерти актёра Лэнса Реддика и заявили, что не станут переозвучивать Хэллбоя в игре Hellboy Web of Wyrd. По словам сотрудников, он навсегда останется для них культовым супергероем.
Лэнс был блестящим актёром, щедрым на своё время и внимание — у него был несравненный талант, и мы гордимся тем, что он останется нашим Хэллбоем.
Hellboy Web of Wyrd — приключение в жанре роглайт, в котором Хэллбою предстоит исследовать локации и сражаться с врагами. В проекте принимает участие в том числе и создатель персонажа Майк Миньола. У игры пока нет точной даты выхода.
Лэнс Реддик умер 17 марта в возрасте 60 лет по естественным причинам. За свою карьеру Лэнс Реддик снялся более чем в 100 проектах, включая культовые сериалы «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». Актёр также сыграл консьержа в «Джоне Уике», Сайленса в Horizon Zero Dawn, а также Мартина Хэтча в Quantum Break.
- 20 марта 2023
-
20:40
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:33
-
19:05
-
19:03
-
18:34
-
18:12
-
17:47
-
17:23
-
16:56
-
16:23
-
15:53
-
15:33
-
15:33
-
15:10
-
15:03
-
14:56
-
14:42
-
14:20
-
14:08
-
13:37
-
13:36
-
13:04
-
12:58
-
12:40
-
12:16
-
11:37
-
10:50
-
10:18
-
09:49
-
09:06
-
08:32