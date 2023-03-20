Лэнс Реддик посмертно озвучит Хэллбоя в игре Hellboy Web of Wyrd

Разработчики из студии Upstream Arcade выразили свои соболезнования после смерти актёра Лэнса Реддика и заявили, что не станут переозвучивать Хэллбоя в игре Hellboy Web of Wyrd. По словам сотрудников, он навсегда останется для них культовым супергероем.

Лэнс был блестящим актёром, щедрым на своё время и внимание — у него был несравненный талант, и мы гордимся тем, что он останется нашим Хэллбоем.

Hellboy Web of Wyrd — приключение в жанре роглайт, в котором Хэллбою предстоит исследовать локации и сражаться с врагами. В проекте принимает участие в том числе и создатель персонажа Майк Миньола. У игры пока нет точной даты выхода.

Лэнс Реддик умер 17 марта в возрасте 60 лет по естественным причинам. За свою карьеру Лэнс Реддик снялся более чем в 100 проектах, включая культовые сериалы «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». Актёр также сыграл консьержа в «Джоне Уике», Сайленса в Horizon Zero Dawn, а также Мартина Хэтча в Quantum Break.