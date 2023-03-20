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Стартовали съёмки нового фильма «Охотники за привидениями»

Стартовали съёмки нового фильма «Охотники за привидениями»
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Съёмочная команда Sony Pictures опубликовала фотографию со съёмочной площадки и объявила о старте производства новых «Охотники за привидениями: Наследники». Режиссёром фильма выступит Гил Кинан, а сценарий напишет режиссёр оригинала Джейсон Райтман.

Фото: Sony

Как сообщают источники, новая часть «Охотников за привидениями» продолжит историю полюбившихся персонажей: к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби). Герои вновь сразятся с самыми опасными привидениями.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоялась в ноябре 2021 года. Лента собрала в прокате $ 197 млн при бюджете в $ 75 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Фильм понравился и нашей редакции: «Наследники» — редкий пример того, как надо возвращать культовую классику к жизни.

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