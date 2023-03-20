«Это плохая идея». Эксперты — про PS5 Pro

Недавно инсайдер рассказал о планах Sony выпустить PlayStation 5 Pro — её выход якобы запланирован на конец 2024 года. Сведения про улучшения консоли не раскрывались. Журналист Джефф Грабб уже отметил, что он не считает релиз консоли гарантированным, а теперь высказались эксперты Digital Foundry.

По их мнению, PS5 Pro — это «плохая идея». Для появления улучшенной консоли просто нет фундамента. Большинство игр до сих пор выходят на PS4, а потенциал PS5 даже близко не раскрыт. Выпускать в подобных условиях новую консоль кажется абсурдным.

Вдобавок, судя по планам AMD, Sony не сможет обеспечить значимый прирост производительности. И совершенно непонятно, каким образом станут продавать PS5 Pro — нет никаких новой технологии (для PS4 Pro — 4К-телевизоры) или снижения цен на базовую консоль (PS4 тогда подешевела на $ 100).

Сейчас PS5 по миру продаётся за $ 500 и € 550 — и никакого снижения цены не ожидается. Значит, PS5 Pro будет продаваться куда дороже, «выше консольной цены». А это неприемлемо для такого класса устройств.