Новая The Sims: все подробности симулятора жизни Life by You от Paradox

Paradox поделилась новыми деталями Life by You — симулятора жизни в духе The Sims. Судя по всему, новая игра от геймдиректора The Sims 2 и The Sims 3 Рода Хамбла станет одним из самых амбициозных проектов жанра.
Так, в Life by You можно будет создать собственный город, построить в нём любые здания и населить его разными жителями. Сами персонажи будут разговаривать на английском языке — при этом темы для обсуждений у героев будут постоянно обновляться. Конечно же, герои смогут ходить на работу, зарабатывать деньги и заниматься всем тем, чем славится серия The Sims.
Разработчики делают большую ставку на открытость будущего проекта. Игроки смогут исследовать виртуальные миры без загрузочных экранов, а кастомизация персонажей и режим строительства будут очень глубокими. Кроме того, у Life by You будет удобная платформа для модификаций, поэтому пользователи смогут создавать практически всё, что они захотят.
Life by You выйдет 12 сентября 2023 года в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В последнем игру уже можно предзаказать за 1300 рублей.
Скриншоты
Фото: Paradox
Фото: Paradox
Фото: Paradox
Фото: Paradox
Фото: Paradox
Фото: Paradox
Фото: Paradox
Фото: Paradox
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