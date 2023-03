Новая The Sims: все подробности симулятора жизни Life by You от Paradox

Paradox поделилась новыми деталями Life by You — симулятора жизни в духе The Sims. Судя по всему, новая игра от геймдиректора The Sims 2 и The Sims 3 Рода Хамбла станет одним из самых амбициозных проектов жанра.

Так, в Life by You можно будет создать собственный город, построить в нём любые здания и населить его разными жителями. Сами персонажи будут разговаривать на английском языке — при этом темы для обсуждений у героев будут постоянно обновляться. Конечно же, герои смогут ходить на работу, зарабатывать деньги и заниматься всем тем, чем славится серия The Sims.

Разработчики делают большую ставку на открытость будущего проекта. Игроки смогут исследовать виртуальные миры без загрузочных экранов, а кастомизация персонажей и режим строительства будут очень глубокими. Кроме того, у Life by You будет удобная платформа для модификаций, поэтому пользователи смогут создавать практически всё, что они захотят.

Life by You выйдет 12 сентября 2023 года в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В последнем игру уже можно предзаказать за 1300 рублей.

Скриншоты

Фото: Paradox

