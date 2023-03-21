Бета Diablo 4 приводит к массовой поломке видеокарт Gigabyte RTX 3080 Ti

После старта беты Diablo 4 на форуме Reddit стали появляться сообщения о проблемах на видеокартах RTX 3080 Ti от производителя GIgabyte. И если сперва речь шла о зависании ПК и высоких температурах чипа, то чуть позже игроки столкнулись с самым неприятным — полном выходе ускорителя из строя.
Играл в Diablo около 20 минут, во время ролика в часовне у меня выключились мониторы. Пришлось перезагрузить компьютер, и теперь материнская плата выдаёт ошибку под кодом 97. Ничего не работает. Моя видеокарта умерла.
Судя по комментариям на Reddit, с похожей проблемой столкнулись ещё как минимум несколько десятков человек. Кому-то в этой ситуации «повезло» — их компьютер просто перезагрузился, и видеокарта осталась цела. У других пользователей чип попросту сломался и больше не заработал.
На форумах уже нашли временное решение — ограничить частоту кадров с помощью контрольной панели NVIDIA. Судя по всему, выход из строя как-то связан с разблокированной частотой кадров и перегрузкой, однако почему с ней сталкиваются в основном владельцы GIgabyte RTX 3080 Ti, неясно.
Blizzard пока не комментировала ситуацию. В поддержке Diablo 4 и на форумах игры также пока не дают никаких профилактических рекомендаций.
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