CD Projekt пересматривает концепцию нового «Ведьмака» с кооперативом и системой классов

CD Projekt RED объявила об определении новой структуры для инновационной игры по «Ведьмаку» под кодовым названием Sirius от студии The Molasses Flood. В компании сообщили о списании 42,9 млн злотых (около $ 9,7 млн), уже потраченных на проект.
В своём обращении CD Projekt RED отметила, что это произошло на фоне переоценки коммерческого потенциала игры после первых месяцев разработки. Судя по всему, студия решила внести изменения в видение проекта.
Ранее из вакансий стало известно, что Sirius станет инновационной игрой по «Ведьмаку», в которой будет некая система классов, кооператив и полноценное взаимодействие игроков между собой. Упоминалась также и процедурная генерация контента в духе жанра роглайт. Возможно, в CD Projekt RED посчитали концепцию недостаточно надёжной для широкой аудитории.
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