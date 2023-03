Системные требования Life by You — симулятора жизни в стиле The Sims от Paradox

Paradox опубликовала системные требования Life by You — симулятора жизни в стиле The Sims от создателя The Sims 2 и The Sims 3 Рода Хамбла. Для запуска игры понадобится довольно мощный компьютер с процессором Intel Core i5-8600, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960 и 16 ГБ оперативной памяти на борту.

Системные требования Life by You

Минимальные системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 380 (4 ГБ)

Оперативная память: 16 ГБ

Свободное место: 25 ГБ

Рекомендованные системные требования

Операционная система: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-10400F или AMD Ryzen 5 5600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Свободное место: 25 ГБ

Life by You выходит 12 сентября в раннем доступе Steam и Epic Games Store. Ранее авторы игры поделились первыми и крайне амбициозными деталями будущей игры.