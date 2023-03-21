Из Disney ушла Виктория Алонсо. Она отвечала за графику в фильмах и сериалах Marvel

Кажется, глава Disney Боб Айгер решил всерьёз заняться основными проблемами киновселенной Marvel после своего внезапного возращения. В пятницу из компании ушла Виктория Алонсо — исполнительный продюсер фильмов Marvel после выхода первых «Мстителей». Женщина также отвечала за качество спецэффектов в картинах студии, начиная ещё с «Железного человека», а в общем счёте она проработала в команде больше 17 лет.

Как сообщают источники издания The Hollywood Reporter, Алонсо покинула Disney далеко не в лучшем расположении духа. Компания до сих пор официально не объявила причину ухода сотрудника со столь высокого поста. Инсайдеры сообщают, что значимую роль в увольнении сыграла неудовлетворительная работа женщины в последние годы — критики и зрители уже несколько лет жалуются на серьёзное ухудшение спецэффектов в фильмах Marvel.

Вполне возможно, что увольнение Виктории Алонсо — часть новой стратегии Disney по улучшению общего качества фильмов Marvel. Ранее по этой же причине компания либо отменила, либо перенесла несколько сериалов, а премьеру картины «Марвелы» сдвинули почти на четыре месяца.