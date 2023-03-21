Запуск Diablo 4 в июне обещают лучше, чем старт беты

17 марта стартовала закрытая бета Diablo 4 — сыграть в неё могут все пользователи, совершившие предпокупку игры. Несмотря на довольно беспроблемный запуск, некоторые пользователи всё же столкнулись с багами и другими ошибками, которые мешали им получать удовольствие от экшена.

В интервью изданию NME продюсер Blizzard Род Фергюссон заявил, что разработчики знают о проблемах игры и уже занимаются их исправлением. В целом бета, как отмечает разработчик, была нужна именно ради тестирования проекта игроками. В этом случае пользователи могут встретить редкие ошибки или сыграть в проект на необычной конфигурации, с чем сами разработчики никогда не столкнулись бы.

Фергюссон пообещал, что после тестирования авторы соберут срез основных технических проблем и будут решать их вплоть до релиза. Конечная цель авторов — сделать запуск игры абсолютно безболезненным для большинства игроков.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Открытая бета экшена пройдёт с 24 по 26 марта.