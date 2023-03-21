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Режиссёр «Шазама! Ярости богов» уйдёт от супергеройского кино

Режиссёр «Шазама! Ярости богов» уйдёт от супергеройского кино
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«Шазам! Ярость богов» — не очень удачный фильм, получивший смешанные оценки критиков и стартовавший даже хуже провального «Морбиуса». За первый уикенд лента собрала всего $ 30 млн, что, видимо, повлияло на режиссёра картины Дэвида Ф. Сандберга.

В социальных сетях он сообщил, что устал от кинокомиксов и уйдёт из этого жанра, по крайней мере на ближайшее время точно. Он хочет вернуться к хоррор-фильмам.

Фото: Twitter

На Rotten Tomatoes я получил самую низкую оценку критиков и самую высокую оценку зрителей за один и тот же фильм. Я не ожидал, что ленту примут так же, как первый фильм, но всё был немного удивлён, потому что я думаю, что фильм получился хороший. Ну что ж.

Как отметил Сандберг, он ни в коем случае не жалеет, что работал над двумя частями «Шазама!» Постановщик благодарен, что ему удалось поработать с прекрасной командой.

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