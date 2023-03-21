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Авторы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom хотят удивить фанатов геймплеем

Авторы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom хотят удивить фанатов геймплеем
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Недавно продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума поделился любопытной деталью грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Один из авторов проекта не раскрыл слишком много, но заинтересовал игроков своей фразой.

По словам Аонумы, в игре будет какая-то обновлённая механика в геймплее, которая сможет удивить аудиторию и разнообразить игровой процесс. Продюсер искренне верит, что игроки оценят эту фишку по достоинству. Дополнительных деталей Эйдзи не раскрыл.

Фанаты ждут, что авторы начнут раскрывать детали игры в апреле — за месяц до релиза, чтобы подогревать интерес геймеров к проекту.

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