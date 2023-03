Авторы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom хотят удивить фанатов геймплеем

Недавно продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума поделился любопытной деталью грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Один из авторов проекта не раскрыл слишком много, но заинтересовал игроков своей фразой.

По словам Аонумы, в игре будет какая-то обновлённая механика в геймплее, которая сможет удивить аудиторию и разнообразить игровой процесс. Продюсер искренне верит, что игроки оценят эту фишку по достоинству. Дополнительных деталей Эйдзи не раскрыл.

Фанаты ждут, что авторы начнут раскрывать детали игры в апреле — за месяц до релиза, чтобы подогревать интерес геймеров к проекту.

Новость по теме Nintendo: высокая цена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom оправдает себя

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ожидается 12 мая только для Nintendo Switch. Это будет первая крупная игра Nintendo в этом году.