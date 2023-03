В PS Plus добавили 17 новых игр

Sony добавила в PS Plus ещё 17 бесплатных игр. 14 из них добавили в тариф Extra, а оставшиеся три проекта для Premium. Так, библиотека пополнилась новинкой Tchia, Uncharted Legacy of Thieves Collection и Ghostwire Tokyo. Также добавили Untitled Goose Game, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction и другие тайтлы.

PS Plus Extra

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life is Strange 2

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

PS Plus Premium

Ridge Racer Type 4 (PS1)

Ape Escape 2 (PS1)

Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)

Напомним, подписчикам PS Plus Essential доступны Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein.