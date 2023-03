Steam Deck лидирует в чартах Steam. Ремейк Resident Evil 4 вырвался на второе место

Сервис SteamDB опубликовал свежий чарт Steam в период с 13 по 21 марта. На лидирующей позиции так и остался портативный ПК Steam Deck, а вот ремейк Resident Evil 4 вырвался с шестой строчки на вторую.

Третье место заняла Call of Duty: Modern Warfare 2, а выживалка Sons of the Forest, находившаяся ранее на второй позиции, опустилась на четвёртую. Также в чарте есть Hogwarts Legacy, Stellaris, Red Dead Redemption 2 и другие игры.

Чарт Steam с 13 по 21 марта

Steam Deck Resident Evil 4 (предзаказ) Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Stellaris Naraka: Bladepoint Total War: Warhammer Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.