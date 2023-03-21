Команда «Теда Лассо» обсудила важность психического здоровья с президентом США

Этой ночью (в США днём) съёмочная команда сериала «Тед Лассо» провела открытую встречу с президентом США Джо Байденом. Основной актёрский состав шоу выступил в Белом доме и рассказал о важности поддержания психического здоровья для общественного благополучия.

Видео доступно на YouTube-канале C-SPAN. Права на видео принадлежат C-SPAN

По большей части выступал Джейсон Судейкис — исполнитель главной роли в сериале. Он рассказал в том числе о том, что все актёры в шоу когда-то ощущали тревогу, одиночество и другие негативные чувства, однако перебороли их при помощи друзей, близких и помощи специалистов.

В какой-то момент Судейкис прервал свою речь — подозрительно знакомый журналист хотел задать вопрос. Им оказался актёр Джеймс Лэнс, который не вышел из своего образа и обсудил тему под псевдонимом Трент Кримм. В сериале он задавал Теду Лассо самые каверзные вопросы для журнала The Independent.

Актёр Джеймс Лэнс в образе Трента Кримма Фото: C-SPAN

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта на Apple TV+. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.