Команда «Теда Лассо» обсудила важность психического здоровья с президентом США

Этой ночью (в США днём) съёмочная команда сериала «Тед Лассо» провела открытую встречу с президентом США Джо Байденом. Основной актёрский состав шоу выступил в Белом доме и рассказал о важности поддержания психического здоровья для общественного благополучия.
Видео доступно на YouTube-канале C-SPAN. Права на видео принадлежат C-SPAN
По большей части выступал Джейсон Судейкис — исполнитель главной роли в сериале. Он рассказал в том числе о том, что все актёры в шоу когда-то ощущали тревогу, одиночество и другие негативные чувства, однако перебороли их при помощи друзей, близких и помощи специалистов.
В какой-то момент Судейкис прервал свою речь — подозрительно знакомый журналист хотел задать вопрос. Им оказался актёр Джеймс Лэнс, который не вышел из своего образа и обсудил тему под псевдонимом Трент Кримм. В сериале он задавал Теду Лассо самые каверзные вопросы для журнала The Independent.
Актёр Джеймс Лэнс в образе Трента Кримма
Фото: C-SPAN
Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта на Apple TV+. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.
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