Half-Life с трассировкой лучей протестировали на ПК с отечественным процессором «Эльбрус»

Блогер и программист Дмитрий Бачило решил протестировать компьютер с российским процессором «Эльбрус» и видеокартой AMD Radeon 6700 XT в оригинальной Half-Life, в которую недавно добавили трассировку лучей с помощью мода. В довольно длинном ролике автор рассказывает историю о том, как из-за одной строчки кода он не мог работать — сама демонстрация игры стартует после 18-й минуты.
Видео доступно на YouTube-канале Дмитрий Бачило. Права на видео принадлежат Дмитрий Бачило
Ко всеобщему удивлению благодаря некоторым манипуляциям Half-Life с трассировкой лучей действительно запускается на «Эльбрусе» и даже выдаёт относительно стабильные 60 кадров. Блогер отметил разве что неидеальную реализацию рейтрейсинга как такового, однако всё работает куда лучше, чем ожидалось.
К сожалению, некоторые сцены в игре всё же теряют цвета, а частота кадров проседает до 30 и ниже. Однако результат всё равно достойный, учитывая, что процессор и видеокарта официально не поддерживают рейтрейсинг.
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