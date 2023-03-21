В FIFA 23 добавили 16 женских футбольных команд и женскую Лигу чемпионов

EA Sports выпустила девятый патч для FIFA 23. В игру добавили 12 команд Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и женскую Лигу чемпионов УЕФА (UWCL). В игру также добавили четыре женских состава европейских клубов: «Реал» Мадрид, «Вольфсбург», «Ювентус» и «Айнтрахт» Франкфурт.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FIFA. Права на видео принадлежат Electronic Arts
Женские клубы и лиги доступны во всех режимах FIFA 23, включая товарищеские матчи и турнирные режимы. В EA Sports отдельно подчеркнули, что европейские женские коллективы также доступны в онлайн-сезонах — правда, для этого нужно, чтобы оппонент тоже играл за женскую команду.
Девятый апдейт наверняка станет одним из последних крупных обновлений для FIFA 23. Впереди у Electronic Arts полная перезагрузка бренда с EA Sports FC 24.
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