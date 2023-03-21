Новая игра про Крэша Бандикута Crash Team Rumble получила дату выхода

Activision Blizzard поделилась новыми деталями Crash Team Rumble — командного экшена 4х4, в котором игрокам нужно собирать специальные фрукты и мешать это делать другой команде.

Так, игра выйдет уже 20 июня на PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One, а продаваться она будет по сниженной цене в $ 30. Пользователи, которые предзакажут игру, смогут поучаствовать в закрытом бета-тестировании, которое пройдёт с 20 по 24 апреля.

Crash Team Rumble — одна из немногих современных игр, выходящих исключительно на консолях. Ранее другая игра про Крэша — Crash Team Racing Nitro-Fueled — также добралась только до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, не застав ПК-рынок. С чем связано такое решение Activision, неизвестно.