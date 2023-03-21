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Adobe представила Firefly — генератор изображений для Photoshop, After Effects и Premiere

Adobe представила Firefly — генератор изображений для Photoshop, After Effects и Premiere
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Компания Adobe, создатели Photoshop, Premiere и других популярных программ, анонсировала Firefly — новый генератор ИИ-изображений. В него войдут два инструмента: первый сможет создавать изображения по текстовому описанию, второй займётся стилизованным текстом.

В Adobe подчеркнули, что Firefly разработан на основе лицензионного контента. То есть для обучения нейросети компания использовала те изображения, которые не были защищены авторским правом. Благодаря этому пользователи смогут генерировать контент с помощью Firefly, не боясь при этом за возможные нарушения чьих-то авторских прав.

Сперва инструмент запустят в виде беты в веб-версии на сайте Adobe. В дальнейшем компания планирует интегрировать Firefly в свои программы: Photoshop, Premiere и After Effects.

Примеры работы Firefly

Фото: Adobe

Фото: Adobe

Фото: Adobe

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