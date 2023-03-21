Умершего актёра Лэнса Реддика увековечили в финальных титрах «Джона Уика 4»

Совсем скоро состоится премьера «Джона Уика 4» — четвёртой части серии боевиков с Киану Ривзом. Одну из важных ролей во всей франшизе играл консьерж отеля «Континенталь» Харон, которого воплощал недавно умерший актёр Лэнс Реддик.

Съёмочная команда фильма не только выразила свои соболезнования после смерти артиста, но и добавила упоминание о нём в титрах фильма прямо перед премьерой. После финальной сцены и чёрного экрана первый титр сообщает, что фильм посвящается «памяти Лэнса Реддика».

«Памяти Лэнса Реддика» Фото: Twitter

Лэнс Реддик умер 17 марта в возрасте 60 лет по естественным причинам. За свою карьеру актёр снялся более чем в 100 проектах, включая культовые сериалы «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». Артист также был частью видеоигр: он сыграл Сайленса в Horizon Zero Dawn, Мартина Хэтча в Quantum Break и командира Завалу в Destiny 2.