Видео: Киану Ривз эмоционально попрощался с Лэнсом Реддиком на премьере «Джона Уика 4»
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21 марта состоялся премьерный показ «Джона Уика 4» в Лос-Анджелесе со звёздами картины. В интервью изданию Entertainment Tonight Киану Ривз рассказал, что он чувствует после кончины Лэнса Реддика, одного из главных актёров франшизы.
Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.
Лэнс был прекрасным человеком и невероятным актёром. То, какой харизмой сияли его персонажи, было чем-то особенным. Я очень благодарен тому, что я знал его и работал с ним на протяжении последних десяти лет.
Премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры. Это будет одна из последних крупных ролей Лэнса Реддика, сыгравшего во франшизе консьержа Харона в отеле «Континенталь».
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