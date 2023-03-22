«Человек-паук 2» от Insomniac выйдет в сентябре — актёр Тони Тодд

Исполнитель роли Венома в грядущем «Человеке-пауке 2» от Sony Тони Тодд раскрыл примерную дату выхода проекта. По словам актёра, релиз игры, скорее всего, состоится в сентябре, а большая пиар-кампания стартует уже в августе.

Похоже, игра выйдет в сентябре! Активное продвижение начнётся в августе — тогда же появятся и рекламные ролики, мне так сказали. Держитесь… и затаите дыхание. Вам это понадобится.

Сама Sony и разработчики из Insomniac Games пока не подтверждали, но и не опровергали дату выхода «Человека-паука 2». В целом сентябрь действительно подходит для релиза игры: авторы как раз сообщали об осени, а оригинальный «Человек-паук» вышел в сентябре 2018 года и продался тиражом свыше 20 млн копий.

«Человек-паук 2» выйдет эксклюзивно для PS5.