Ubisoft разработала ИИ-сценариста Ghostwriter для написания небольших диалогов в играх

Ubisoft анонсировала свою собственную нейросеть под названием Ghostwriter. Это ИИ-сценарист, который будет помогать компании с написанием разговоров толпы и других мелких реплик для придания живости виртуальным мирам.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Как именно работает Ghostwriter, в компании рассказали в отдельном ролике. Для генерации нужных фраз сотрудник Ubisoft сперва вводит данные о персонаже и контексте вокруг него, после чего сможет редактировать полученные от нейросети диалоги, помечая в том числе самые удачные реплики.

В Ubisoft отметили, что Ghostwriter облегчит работу нарративным дизайнерам и сценаристам, а также поможет в создании более правдоподобных диалогов для неигровых персонажей. С какой игры авторы начнут использование ИИ-сценариста, неизвестно.