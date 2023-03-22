Крис Такер сыграет вместе с Джеки Чаном в фильме «Час пик 4»

В декабре Джеки Чан заявил, что уже начал работу над фильмом «Час пик 4», обсудив его детали с неким режиссёром. Китайский актёр тогда не поделился никакими конкретными деталями, отметив лишь, что готов вернуться к комедийной франшизе.

На днях исполнитель роли полицейского Джеймса Картера Крис Такер заявил, что он слышал о проекте и собирается принять в нём участие, однако у актёра заготовлены и некие другие крупные роли. Каких-либо новых деталей о будущей картине актёр также не раскрыл.

Я в восторге от будущего фильма. Это будет не то, что вы ожидаете. Я обязательно снимусь в «Часе пик 4», потому что мне нравится работать с Джеки, но у меня есть и кое-что новое, что точно понравится зрителям.

Фильмы серии «Час пик» рассказывают о двух полицейских: один из Китая (Джеки Чан), второй из США (Крис Такер). Вместе они распутывают международные преступления в свойственной им комедийной манере.