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Microsoft считает, что Sony хватит 10 лет на создание альтернативы Call of Duty

Microsoft считает, что Sony хватит 10 лет на создание альтернативы Call of Duty
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Sony до сих пор активно выступает против сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Компании даже предлагали 10-летний договор, согласно которому, новые части Call of Duty будут выходить на консоли PlayStation. Несмотря на предложение, Sony отказалась от него.

Недавно Microsoft прокомментировала своё предложение и отметила, что не собирается увеличивать 10-летний срок. По мнению компании, за такое время Sony может создать собственную франшизу и развивать её.

Microsoft считает, что для Sony, как для ведущего издателя и консольного платформодержателя, достаточно 10 лет, чтобы разработать альтернативы Call of Duty.
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Ранее Sony говорила, что для неё было бы невозможным заменить Call of Duty чем-то другим, если бы серия перестала выходить на PlayStation.

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