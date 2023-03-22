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Звезда «Игры престолов» считает количество сексуальных сцен в сериале излишним

Звезда «Игры престолов» считает количество сексуальных сцен в сериале излишним
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«Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории. У шоу огромное количество фанатов. Оно полюбилось зрителям за сюжетные повороты, колоритных персонажей и многое другое. А ещё сериал известен своими многочисленными сексуальными сценами.

Для некоторых таких сцена в шоу чрезмерно много. Во время интервью изданию The Independent Киран Хайндс, сыгравший в шоу Манса-Налётчика, рассказал, что его смутило большое количество постельных сцен в сериале. Актёр считает, что подобные фрагменты слишком отвлекают от сюжета.

Меня скорее смутило количество сексуальности, которое происходило в сериале, потому что это отвлекало от реального политического и сюжетного повествования. С их точки зрения, это, конечно, бизнес.
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