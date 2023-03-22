Вышел новый милый аниме-ролик по Resident Evil 4
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Capcom выпустила уже вторую часть милого аниме-ролика по Resident Evil 4. Судя по всему, теперь нас ждёт серия таких видео. Сколько всего их планируется, неизвестно.
Свежий ролик получил название Leon and the Mysterious Village. В видео Леон говорит Эшли не отходить от него, но в итоге её несколько раз похищают, а Леон изо всех сил старается её спасти. В конце ролика, как и в конце первой части, Леон умирает и улетает к радуге. Теперь ждём третью часть.
Видео доступно на YouTube-канале CapcomAsia. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже озвучка. Предзаказавшие проект геймеры уже загрузили его.
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