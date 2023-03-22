Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Китае отменили показы фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» за день до премьеры

В Китае отменили показы фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» за день до премьеры
Комментарии

СМИ обратили внимание, что бюджетный фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» не покажут в Китае. Показы в 30 кинотеатрах Гонконга были сняты буквально за день до премьеры.

В качестве официальной причины обозначили технические проблемы, однако журналисты думают, что на самом деле причина в строгой цензуре страны. Одна из них — сравнение лидера Китая Си Цзиньпина с Винни-Пухом. В Китае Цзиньпина уже давно сравнивают с персонажем, а власти с этим пытаются всячески бороться.

Также отмена фильма в стране может быть связана с тем, что сама по себе картина очень жестокая — цензура китайских регулирующих органов ленту просто не пропустила.

Новость по теме
Автор «Винни-Пуха: Кровь и мёд» хочет снять хоррор по «Черепашкам-ниндзя»

Несмотря на свою специфичность, «Винни-Пух: Кровь и мёд» стал кассовым хитом и даже официально вышел в России. Лента получит сиквел.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023