В Китае отменили показы фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» за день до премьеры

СМИ обратили внимание, что бюджетный фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» не покажут в Китае. Показы в 30 кинотеатрах Гонконга были сняты буквально за день до премьеры.

В качестве официальной причины обозначили технические проблемы, однако журналисты думают, что на самом деле причина в строгой цензуре страны. Одна из них — сравнение лидера Китая Си Цзиньпина с Винни-Пухом. В Китае Цзиньпина уже давно сравнивают с персонажем, а власти с этим пытаются всячески бороться.

Также отмена фильма в стране может быть связана с тем, что сама по себе картина очень жестокая — цензура китайских регулирующих органов ленту просто не пропустила.

Несмотря на свою специфичность, «Винни-Пух: Кровь и мёд» стал кассовым хитом и даже официально вышел в России. Лента получит сиквел.