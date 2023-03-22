Нейросеть перенесла события сериала The Last of Us в CCCР

После выхода сериала The Last of Us ещё больше людей узнало о франшизе, что, само собой, поспособствовало появлению различных творческих работ. К тому же и нейросети сейчас находятся на пике своей популярности.
Поэтому пользовательница Дарья Лейзаренко захотела посмотреть, как сериал The Last of Us будет выглядеть в стиле СССР. Она использовала нейросеть Midjourney и её пятую версию, чтобы сгенерировать нужные изображения. Результат работы можно увидеть ниже.
Вместо кордицепса опасность в СССР представлял бы борщевик — ядовитый сорняк. У Дарьи даже получились советские Джоэл и Элли. Они, конечно, отличаются от того, что мы видели в игре и шоу HBO.
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Фото: Дарья Лейзаренко
Как отметила девушка, идея поместить The Last of Us в такой сеттинг пришла случайно, но получившийся результат её очень порадовал.
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