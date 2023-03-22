Вышел второй эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера второго эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». 47-минутный эпизод посвящён первому матчу «Ричмонда» в новом сезоне английской Премьер-лиги. Тем временем журналисты сообщают о том, что некий футболист высочайшего уровня готов перейти в лондонский клуб.

Эпизод можно посмотреть с русской озвучкой и русскими субтитрами.

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён противостоянию тренера ФК «Ричмонд» Теда Лассо со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который ныне возглавляет «Вест Хэм Юнайтед». Клуб принадлежит бывшему мужу владелицы «Ричмонда» и в сериале считается одним из фаворитов всего чемпионата.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Новые эпизоды будут выходить каждую среду. Третья серия выйдет 29 марта, а финал состоится 31 мая.