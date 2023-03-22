В США хотят использовать нейросети для написания сценариев к фильмам и сериалам

Американская Гильдия сценаристов США (WGA) обсуждает полноценное использование нейросетей для своей работы. В заявлении сообщается, что искусственный интеллект можно будет применять лишь в том случае, если это не влияет на правовой статус и заработки живых авторов. Для этого Гильдия утвердит положение, согласно которому можно будет разделить между собой «литературный материал» и «исходный материал».
Если проект будет одобрен, то авторы смогут пользоваться популярной программой ChatGPT для помощи в написании сценария без необходимости делиться правами и ссылаться на разработчиков технологии. При этом речь идёт именно о частичной работе нейросети, которую впоследствии отредактирует и присвоит себе живой человек.
В WGA отмечают, что планируют использовать нейросети как инструменты, сравнивая ИИ с ручкой или клавиатурой. Они будут лишь помогать в написании сценариев, но не станут полной заменой авторов.
Ранее в России приступили к съёмкам сериала «Сидоровы», сценарий для которого полностью написан нейросетью.
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