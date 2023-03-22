Суд признал законным штраф Google в размере 2 млрд рублей из-за запрещённого контента

Ещё летом прошлого года ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей из-за того, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. ФАС сообщила, что апелляция подтвердила законность данного решения.

Напомним, в ответ на обвинения Google попыталась обжаловать решение суда и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, однако апелляция не отменила штраф.

Апелляция поддержала законность штрафа ФАС России в отношении Google в размере 2 млрд рублей. Штраф компании был назначен за злоупотребление доминирующим положением.

Google в России штрафовали уже несколько раз. Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой информации. Второй — в июле на 21,7 млрд рублей за отказ удалять информацию.