Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Суд признал законным штраф Google в размере 2 млрд рублей из-за запрещённого контента

Суд признал законным штраф Google в размере 2 млрд рублей из-за запрещённого контента
Комментарии

Ещё летом прошлого года ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей из-за того, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. ФАС сообщила, что апелляция подтвердила законность данного решения.

Напомним, в ответ на обвинения Google попыталась обжаловать решение суда и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, однако апелляция не отменила штраф.

Апелляция поддержала законность штрафа ФАС России в отношении Google в размере 2 млрд рублей. Штраф компании был назначен за злоупотребление доминирующим положением.
10 самых кассовых фильмов всех времён 10 самых кассовых фильмов всех времён

Google в России штрафовали уже несколько раз. Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой информации. Второй — в июле на 21,7 млрд рублей за отказ удалять информацию.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023