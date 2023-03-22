В ремейке Resident Evil 4 будет пять важных отличий от оригинала

Издание IGN опубликовало новый геймплейный ролик ремейка Resident Evil 4. Журналисты рассказали о пяти важнейших отличиях переосмысления от оригинальной игры.

Пять отличительных черт ремейка Resident Evil 4 от оригинала

Улучшенный геймплей — в ремейке есть кнопки быстрого доступа к оружию. Авторы также убрали навязчивые и не всегда уместные QTE. А Леон теперь может стрелять во время движения и общаться со связисткой прямо на ходу. Режим стелса — в ремейке некоторые эпизоды можно пройти тихо, незаметно вырезая врагов ножом. Леон способен двигаться в полуприседе. Парирование ножом — в переосмыслении Леон способен парировать вражеские атаки ножом, а также убивать им лежачих недругов. Нож может ломаться — его можно чинить и усиливать крепкость стали у торговца. Эшли стала более самостоятельной. У дочки президента теперь нет лайфбара, при этом её ещё могут убить или похитить. В переосмыслении стало больше пазлов и различных ситуаций, когда Эшли может помочь Леону.

Улучшенная система инвентаря и крафтинг. В ремейке Resident Evil 4 кейс с инвентарём остался таким же, как и в оригинале. Правда, Леон может купить новый чемоданчик и повесить на него брелок, который даёт Леону дополнительные бонусы. Кроме того, герой теперь умеет крафтить боеприпасы.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже озвучка. Предзаказавшие проект геймеры уже загрузили его.