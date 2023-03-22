Brawl Stars, Clash of Clans и Clash Royale полностью заблокируют в России

Финская студия Supercell, издатель популярнейших мобильных игр Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans, объявила о полной блокировке своих проектов в России. Авторы планируют ограничить доступ к своим продуктам россиянам и белорусам до конца весны.

Ранее Supercell уже начала блокировать доступ жителям России и Беларуси к Clash of Clans — при входе появляется ошибка: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». Если включить VPN с адресом из других стран, то всё заработает.

Supercell удалила свои проекты из мобильных магазинов App Store и Google Play в России и Беларуси ещё в марте прошлого года, однако игры продолжали быть доступными для уже скачавших их пользователей.