Команда чемпионов TI Себа и Топсона вышла во второй дивизион Dota Pro Circuit

Коллектив Old G, за который выступают Себастьян Ceb Дебс и Топиас Topson Таавитсайнен, выиграл закрытую квалификацию и получит слот во втором дивизионе региональной лиги Dota Pro Circuit для команд Западной Европы.
Победители двух чемпионатов мира подряд в составе OG (The International 2018 и 2019) ранее несколько раз сообщали о завершении карьеры, однако перед новым сезоном собрали стак и попытались выйти в главную лигу по Dota 2.
В первом сезоне этого сделать не удалось, но теперь Себ обновил ростер (вместо MSS и n0tail в команду пригласили Kitrak и Resolut1on), и Old G без единого поражения заняла первое место в закрытой квалификации.
Второй слот в лигу Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 для Западной Европы чуть позже разыграют украинская PuckChamp, KZ Team из Турции и европейский стак Betrayed.
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