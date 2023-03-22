Вышел финальный трейлер «Ренфилда» с Николасом Кейджем в роли Дракулы

Skybound и Universal презентовали финальный трейлер комедийного вампирского экшена «Ренфилд». Напомним: в ленте Николас Кейдж играет культового харизматичного вампира Дракулу, а Николас Холт (Безумный Макс: Дорога ярости) воплотил приспешника князя тьмы. В ролике показали несколько забавных сюжетных сцен и немного экшена.
Финальный трейлер фильма «Ренфилд»
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
В центре сюжета «Ренфилда» окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку. Вместе с Кейджем и Холтом в ленте играет Джейден Мартел, наиболее известный по работе в хорроре «Оно» и детективе «Достать ножи». Премьера фильма намечена на 14 апреля. Скорее всего, до России он не доберётся.
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