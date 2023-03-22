Valve анонсировала Counter-Strike 2 — продолжение CS:GO

Valve вполне ожидаемо анонсировала Counter-Strike 2 — новую часть культового шутера. Соответствующий анонс компания сделала у себя в соцсетях, опубликовав первые ролики игры. В Valve заявляют, что это крупнейший технический скачок в истории серии. Шутер должен выйти этим летом.

Видео доступны на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve

Как и сообщали инсайдеры, основной особенностью шутера стал переход на новый движок — Source 2. Он позволил разработчикам улучшить освещение и реализовать достоверную систему рендеринга изображения, создающую реалистичные текстуры, свет и отражения.

Помимо графических изменений. Valve полностью переделали старые карты на новый лад, воспользовавшись всеми преимуществами нового инструментария. В дальнейшем разработчики предоставят обновлённые технологии сообществу для того, чтобы они могли выпускать собственные модификации для игры.

22 марта стартует закрытое тестирование Counter-Strike 2 — в нём смогут принять участие лишь ограниченное количество игроков. Ознакомиться со всеми ответами на вопросы можно в сообществе Steam.

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