Товары по Atomic Heart пользуются бешеной популярностью

Пользователи «Авито» проявляют сильный интерес к товарам, связанным с ретрофутуристическим экшеном Atomic Heart. Пользователи площадки уже ввели запрос Atomic Heart более 200 тыс. раз. На платформе появилась масса крафтовых товаров для фанатов боевика.

Самые популярные товары по Atomic Heart — фигурки роботов Близняшек. Многие продавцы изготавливают фигурки роботизированных балерин на 3D-принтерах. Некоторые умельцы предлагают купить этих персонажей в виде вязаных игрушек.

Во Владимире продают уникальную коллекционную модель оружия «Карусель». По словам продавца, её прислали разработчики игры в рамках промокампании. Ещё на «Авито» фанаты Atomic Heart могут приобрести кулон из серебра в форме оружия «Звёздочка», крафтовый шлем маски одной из Близняшек, а также модель робота Беляша и многое другое.

Товары по Atomic Heart на «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»