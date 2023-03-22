«Джон Уик 4» заработал в России более 20 млн рублей ещё до премьеры

«Джон Уик 4» на предварительной продаже билетов в России заработал 20,1 млн рублей. Боевик по показателю предпродаж обошёл в стране «Операцию «Фортуна»» Гая Ричи, которая до российского старта проката получила в копилку 8 млн рублей.
Напомним — третья часть «Джона Уика», которая тоже официально выходила в России, на предпродаже билетов заработала 3,2 млн рублей. Премьера четвёртого фильма в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры.
Спустя несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий на фильм «Джон Уик 4» средняя оценка ленты на портале Metacritic остановилась на отметке в 78/100. Это очень высокий показатель для боевиков, сравнимый с лучшими представителями жанра. Более того, это лучший результат для всей серии: квадриквел опережает вторую часть сразу на три балла.
- 22 марта 2023
-
21:45
-
21:25
-
21:17
-
20:46
-
20:16
-
19:49
-
19:37
-
19:04
-
18:47
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:47
-
16:09
-
16:05
-
15:57
-
15:52
-
15:32
-
14:51
-
14:45
-
14:12
-
13:55
-
13:50
-
13:30
-
13:21
-
12:48
-
12:35
-
11:58
-
11:09
-
10:40
-
10:18
-
09:32
-
09:13
-
08:43
-
02:05