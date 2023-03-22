«Джон Уик 4» заработал в России более 20 млн рублей ещё до премьеры

«Джон Уик 4» на предварительной продаже билетов в России заработал 20,1 млн рублей. Боевик по показателю предпродаж обошёл в стране «Операцию «Фортуна»» Гая Ричи, которая до российского старта проката получила в копилку 8 млн рублей.

Напомним — третья часть «Джона Уика», которая тоже официально выходила в России, на предпродаже билетов заработала 3,2 млн рублей. Премьера четвёртого фильма в России состоится 23 марта — за сутки до мировой премьеры.

Спустя несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий на фильм «Джон Уик 4» средняя оценка ленты на портале Metacritic остановилась на отметке в 78/100. Это очень высокий показатель для боевиков, сравнимый с лучшими представителями жанра. Более того, это лучший результат для всей серии: квадриквел опережает вторую часть сразу на три балла.