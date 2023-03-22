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Ремейк Silent Hill 2 уже почти готов — разработчики из Bloober Team

Ремейк Silent Hill 2 уже почти готов — разработчики из Bloober Team
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В интервью польскому изданию Bankier руководитель Bloober Team Пётр Бабено заявил, что ремейк Silent Hill 2 уже практически готов. Технически разработка игры максимально близка к завершению — команде осталось лишь отполировать проект до нужного состояния.

Всё остальное теперь за издательством Konami. Наверняка рекламная кампания ремейка начнётся очень скоро — вполне возможно, что это случится ещё до конца весны. Официально дата выхода Silent Hill 2 всё ещё заявлена на 2023 год.

Silent Hill 2 — ремейк культовой игры 2001 года, которым занимаются польская студия Bloober Team, авторы Layers of Fear, Observer и The Medium. Разработка проекта стартовала три года назад в атмосфере строжайшей секретности, и лишь в прошлом октябре Konami рассказала о будущем культовой серии.

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