Ремейк Silent Hill 2 уже почти готов — разработчики из Bloober Team

В интервью польскому изданию Bankier руководитель Bloober Team Пётр Бабено заявил, что ремейк Silent Hill 2 уже практически готов. Технически разработка игры максимально близка к завершению — команде осталось лишь отполировать проект до нужного состояния.
Всё остальное теперь за издательством Konami. Наверняка рекламная кампания ремейка начнётся очень скоро — вполне возможно, что это случится ещё до конца весны. Официально дата выхода Silent Hill 2 всё ещё заявлена на 2023 год.
Silent Hill 2 — ремейк культовой игры 2001 года, которым занимаются польская студия Bloober Team, авторы Layers of Fear, Observer и The Medium. Разработка проекта стартовала три года назад в атмосфере строжайшей секретности, и лишь в прошлом октябре Konami рассказала о будущем культовой серии.
- 22 марта 2023
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