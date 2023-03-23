С автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли все обвинения в деле о домашнем насилии

Соавтора мультсериала «Рика и Морти» Джастина Ройланда признали невиновным в деле о домашнем насилии. С мужчины сняли все обвинения по причине «отсутствия достаточных доказательств» вины. Теперь у правоохранительных органов США больше нет никаких претензий к сценаристу.
Джастина Ройланда обвинила в домашнем насилии его бывшая девушка. По её словам, автор наносил ей телесные повреждения и незаконным путём лишал свободы передвижения. Разбирательство стало публичным в середине января, однако за три года прокуроры так и не смогли найти убедительных доказательств вины Ройланда.
Сам сценарист поблагодарил американский суд за восторжествовавшую справедливость и заявил, что обескуражен тем, что публика так быстро поверила в «совершенно ложные обвинения».
Я глубоко потрясён той ужасной ложью, которая распространялась обо мне во время этого процесса. Больше всего я разочарован тем, что так много людей осудили меня, не зная фактов, основываясь исключительно на словах моей обозлённой бывшей девушки, которая попросту пыталась «отменить меня».
В ближайшее время Ройланд вернётся к творчеству и попытается «вернуть себе доброе имя». Пока неясно, удастся ли ему вновь заключить партнёрство с Adult Swim для работы над новыми сезонами «Рика и Морти» — телеканал уволил его как раз по причине обвинений.
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